Esta es la nueva predicción de Los Simpson que tardó casi 30 años en hacerse realidad

Una nueva profecía de la popular serie animada Los Simpson se ha hecho realidad: La Banda de hip hop estadounidense Cypress Hill anunció que hará un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Londres este verano.

The Simpsons predicted it again

Cypress Hill with the London Symphony Orchestra

Marge Approval 🙃 pic.twitter.com/phpchlGGyd

— LDN48 (@PaulUK82) March 22, 2024