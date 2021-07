ESO capta fotos de galaxias que ayudarán a comprender cómo se forman las estrellas

Un telescopio del Observatorio Austral Europeo (ESO) ha captado imágenes de galaxias cercanas que se asemejan a coloridos fuegos artificiales cósmicos y que ayudarán a los astrónomos a descubrir qué desencadena que el gas acabe formando estrellas.

Las imágenes obtenidas con el Very Large Telescope (VLT) del ESO en Chile muestran diferentes componentes de las galaxias en distintos colores, lo que permite a los científicos identificar las ubicaciones de las estrellas jóvenes y el gas que calientan a su alrededor, informó el ESO en un comunicado.

La combinación de estas imágenes con los datos del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), del que el observatorio europeo es socio, ayuda al equipo a conocer qué causa que el gas acabe formando estrellas, puesto que aunque la comunidad astronómica sabe que nacen en nubes de gas, aún no se conoce qué desencadena el proceso de formación estelar y cuál es el papel que juegan las galaxias

