Enfermera rusa que atendió a pacientes en ropa interior se vuelve modelo

Надежда Жукова @nadinzhuk: «Я знала, что #ZASPORT экипирует олимпийцев, потому что люблю спорт и смотрю Олимпийские игры, особенно люблю керлинг и фигурное катание, а в детстве немного занималась спортивной гимнастикой и сейчас просто хожу на фитнес, играю в волейбол. Мне рассказали о социальных активностях, которые проводит бренд, о том, что они поддерживают медиков, ветеранов спорта. Мне интересно такое сотрудничество, и я буду совмещать эту работу со своей основной профессией. Главное для меня – стать хорошим врачом и помогать людям!»