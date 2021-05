Encuentran en un cañón de Utah a una mujer desaparecida desde noviembre pasado que vivió en una carpa y se alimentó de hierba y musgos

La policía de Utah (EE.UU.) halló en el bosque nacional Uinta-Wasatch-Cache a una mujer que había sido reportada como desaparecida el 25 de noviembre del año pasado, cuando fue encontrado su auto.

Según se indicó, durante estos meses vivió de manera voluntaria en una carpa y comió los pocos alimentos que había llevado, además de hierba y musgos, mientras que tenía acceso al agua en un río cercano. El sargento Spencer Cannon, ‘sheriff’ del condado de Utah, detalló que la mujer, de 47 años, “perdió una cantidad significativa de peso y estaba débil”.

