En una limpieza de rutina, una mujer tira USB de su esposo con una fortuna en bitcoines

Durante una limpieza de rutina, una británica decidió tirar a la basura una USB que parecía no tener importancia. Días después, su esposo preguntó por una memoria en donde guardaba su fortuna en criptomonedas. Fue entonces cuando Ellie Hart se dio cuenta del «peor error» que había cometido, reporta The Daily Star.

Ellie vio la memoria en un cajón junto a pilas, cables enredados y vieja correspondencia y, sin pensarlo, tiró todo a la basura, creyendo que se trataba de una USB de su escuela.

No obstante, pertenecía a su esposo, Savvy Tom, quien había comprado bitcoines en el 2013, cuando su precio era relativamente bajo. Con el pasar de los años, la inversión alcanzó un valor aproximado de 3 millones de libras (más de 3,8 millones de dólares).

La pareja intentó remediar el error. Vaciaron las bolsas de basura con una mezcla de «pánico y esperanza», pero Ellie sabía que «ya era demasiado tarde». Ahora, el matrimonio tiene problemas para seguir adelante después del incidente.

«Ese dinero habría sido nuestro futuro: una casa, unas vacaciones, todo… y lo tiré junto con un montón de correo basura», afirmó la mujer, asegurando que su esposo ha tenido una actitud «increíble» al no hacerla sentir culpable. «No me ha gritado ni me ha culpado, pero su silencio lo dice todo», expresó.

«Haría lo que fuera por deshacerlo. Nunca pensé que algo tan valioso pudiera parecer tan común», agregó.