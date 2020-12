¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp a partir de 2021? Aquí la LISTA de los afectados

Al final de cada año calendario, WhatsApp finaliza el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos. A fines de 2019, concluyó el soporte para los iPhones que funcionan con iOS 8 o anterior, y para los smartphones Android que funcionan con la versión 2.3.7 o anterior.

El próximo año, WhatsApp ya no será compatible con ciertos modelos de celulares. La aplicación de mensajería no ​​estará disponible en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3 a partir del 1 enero de 2021.

Esto incluye principalmente al iPhone 4 y todos los modelos anteriores. Si tiene iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 y iPhone 6S, todo lo que tiene que hacer para seguir usando WhatsApp es actualizar su software a iOS 9.

Si tiene uno de los celulares afectados y no quiere perder sus conversaciones, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus mensajes de WhatsApp. Para hacer esto, se debe abrir el chat que desea guardar y hacer clic en “Información del grupo”.

Luego hay hacer clic en “Exportar chat” y aparecerán dos opciones: “Adjuntar archivos” y “sin archivos”.

Fuente: Sin Embargo