En Países Bajos, hacen festival de música sin exigir cubrebocas y mil personas se contagian de covid

Cerca de mil personas dieron positivo a coronavirus tras asistir al festival de música Veknitp, que se realizó a principios de julio en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, como parte de un experimento para volver a la normalidad tras el confinamiento por la pandemia de covid-19. Las autoridades de salud locales detallaron que el festival se realizó el 3 y el 4 de julio, con una asistencia de más de 20 mil personas en total y sin la exigencia de usar cubrebocas ni mantener la sana distancia, de acuerdo con el medio NL Times.

Destacaron que del total de personas que fueron el primer día, 448 dieron positivo a covid en días posteriores, mientras que de las que fueron el segundo día, se contagiaron 516. La publicación del NL Times indicó que los organizadores del evento obtuvieron el permiso para hacer el festival hasta un día antes de que se realizara. Sin embargo, tanto las autoridades como los organizadores aseguraron que el evento se realizó apegado a las medidas de salud, pero no fue posible constatar si los asistentes contaban con un certificado de recuperación, pruebas covid o si tenían comprobante de vacunación. “Se permitió que la prueba de acceso fuera de 40 horas y los jóvenes actualmente tienen muchos contactos. La explicación puede estar ahí”, dijo la portavoz Lydia van der Meer a la emisora. Asimismo, agregó que la fuente de las infecciones es difícil de determinar, por lo que no puede decir si todos se infectaron en el festival. Una de las asistentes al festival, fue la alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, quien publicó una foto en Twitter. “Es muy emocionante ver a tantas personas juntas después de tanto tiempo. Personas que solo obtuvieron acceso con un código QR porque incluso los 1,5 metros ya no se aplican aquí”, escribió.

Fuente: SDP