En Colombia, ponen a un robot a bailar cumbia

Un robot fue grabado en una feria juvenil en Barranquilla, Colombia, bailando cumbia con una mujer.

En la grabación se observa cómo el robot acepta la invitación de la mujer, toma sus manos, hace una pausa para analizar la situación y luego retoma el baile siguiendo el ritmo.

octubre 23, 2025 6:32 am

