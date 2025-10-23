En Colombia, ponen a un robot a bailar cumbia

Un robot fue grabado en una feria juvenil en Barranquilla, Colombia, bailando cumbia con una mujer.

Barranquilla tiene nuevo ídolo viral y no es humano: es el robot bailarín de CentroInca, que se ha convertido en sensación entre visitantes y transeúntes del centro comercial. Con movimientos sincronizados, luces.https://t.co/3P8P1jet5m#robot #carnavales #lalenguacaribeviral pic.twitter.com/cRlKTjpTyv — La Lengua Caribe (@lalenguacaribe1) October 21, 2025

En la grabación se observa cómo el robot acepta la invitación de la mujer, toma sus manos, hace una pausa para analizar la situación y luego retoma el baile siguiendo el ritmo.