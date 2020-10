En 2019, el Papa le dijo a Televisa que avalaba las bodas gay civiles. No lo sacó, no era noticia: AP

La cadena mexicana Televisa confirmó el jueves que los explosivos comentarios del Papa Francisco en los que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo fueron efectuados durante una entrevista en mayo de 2019 que nunca salió al aire en su totalidad.

La televisora dijo que el énfasis de su entrevista estuvo en el abuso sexual cometido por el clero, e insinuó que no consideró que los comentarios sobre las uniones civiles tuvieran valor noticioso porque Francisco había indicado previamente que las respaldaba.

El Vaticano, que tenía la entrevista completa en sus archivos, aparentemente permitió que las declaraciones aparecieran en el documental Francesco, estrenado el miércoles.

En la película, exhibida en el Festival de Cine de Roma, Francisco dijo que los gays no deberían ser echados de las familias ni tratados con desprecio.

“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, dijo el Papa.

Pero una fuente en México al tanto de la entrevista dijo que las tomas originales de la entrevista que el Vaticano le proporcionó a Televisa no incluían la cita sobre las uniones civiles. La fuente habló a condición de guardar el anonimato porque carecía de autorización para declarar a la prensa.

El Vaticano no respondió a solicitudes de comentarios.

Cuando el pontífice accede a ese tipo de entrevistas, la unidad de televisión del Vaticano hace la grabación y proporciona las tomas completas al corresponsal en cuestión para que las edite y elija qué usar. El Vaticano recibe esa edición y el producto final sale simultáneamente vía la televisora y los medios de comunicación de la Santa Sede.

Las declaraciones sobre las uniones civiles causaron furor, emocionando a los progresistas y alarmando a los conservadores, dado que el magisterio oficial de la Iglesia prohíbe respaldar las uniones homosexuales.

Cuando era arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio apoyó extender las protecciones de las uniones civiles a las parejas gays como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se oponía firmemente. Sin embargo, jamás se había pronunciado a favor de dar protecciones legales a las uniones civiles desde su elección como Papa, como no lo había hecho ninguno de sus predecesores.

Uno de los principales asesores en comunicaciones de Francisco, el padre Antonio Spadaro, insistió el miércoles en que las declaraciones del pontífice eran una noticia vieja, ya que las hizo durante la entrevista con Televisa en mayo de 2019.

“No hay nada nuevo porque es parte de esa entrevista”, dijo Spadaro a The Associated Press al salir del estreno. “Me parece extraño que no lo recuerden”.

Pero Televisa no incluyó esas declaraciones al transmitir la entrevista, como tampoco lo hizo el Vaticano al emitir sus grabaciones y una transcripción.

