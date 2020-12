Empleado de Walmart es golpeado por un sujeto al que le pidió usar cubrebocas

Un empleado de una tienda de la cadena Walmart en la ciudad de Dawson Creek (Columbia Británica, Canadá) fue agredido por un cliente después de pedirle que usara tapabocas dentro de las instalaciones, como lo exigen las autoridades sanitarias.

Another dispute over B.C.’s mandatory mask policy has turned violent and the incident was caught on camera. It happened at a Dawson Creek Walmart when an employee asked a man to wear a mask. As @jonvhernandez reports, police have arrested the suspect.https://t.co/JaOrOPIGVf pic.twitter.com/b18Nt0vjqb

— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) November 27, 2020