Elon Musk comparte VIDEO del prototipo de vehículo interplanetario que transportaría gente a Marte

El fundador y Director General de la compañía aeroespacial SpaceX, Elon Musk, ha compartido un video en Twitter en el que mostró el interior del nuevo prototipo de Starship, un vehículo interplanetario reutilizable, diseñado con el propósito de transportar personas y cargamento a la Luna y Marte.

“Dentro de la bodega de carga de Starship. Los tanques colectores [han sido] montados en la nariz para compensar el peso del motor en la parte trasera”, escribió Musk junto al video. “La versión de producción será mucho más refinada que este prototipo, pero aún así es agradable de ver”, agregó en otro tuit.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA