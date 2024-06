Elon Musk acaba de retirar su reciente demanda contra OpenAI y Sam Altman, pero todavía se guarda un as en la manga

A principios del pasado mes de marzo, Elon Musk inició una acción legal contra OpenAI y dos de sus cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman, por incumplir sus principios fundacionales al adoptar un enfoque comercial. Además, acusó a la compañía de inteligencia artificial (IA) de convertirse en una “subsidiaria de facto” de Microsoft.

Sin embargo, como recoge Bloomberg, un día antes de que un juez de California escuchara la solicitud de desestimación del caso por parte de OpenAI, el empresario de origen sudafricano formalizó el retiro de la demanda. Por consecuencia, la audiencia que había sido programada para este miércoles en San Francisco finalmente no se llevará a cabo.

Elon Musk retira su demanda en silencio

Musk suele hacer públicos muchos de sus pensamientos en X. El director ejecutivo de Tesla y otras compañías con sede en Estados Unidos, por ejemplo, no tardó en cuestionar el reciente acuerdo entre Apple y OpenAI. Incluso amenazó con prohibir los dispositivos de la firma de la manzana en sus compañías alegando preocupaciones de seguridad.

En las últimas horas, sin embargo, no ha brindado detalle alguno sobre su renuncia en la batalla legal contra OpenAI y dos de sus miembros fundacionales. Ahora bien, este movimiento no nos debe engañar. Musk se guarda un as en la manga dado que ha desestimado la demanda “sin prejuicio”, lo que significa que puede volver a presentarla en el futuro.

La Corte de California explica que los demandantes tienen dos vías para desestimar un caso civil. Si eligen hacerlo “con prejuicio» significa que no podrán volver a presentar el caso. En cambio, si lo hacen “sin perjuicio» podrán volver a presentar el caso en una fecha posterior, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de prescripción.

OpenAI, por su parte, había reaccionado previamente a esta acción judicial. En un mensaje interno compartido el pasado mes de marzo, Jason Kwon, director de estrategia de la firma, dijo que era “profundamente decepcionante ver a Elon emprender estas acciones contra una empresa que él mismo ayudó a fundar”.