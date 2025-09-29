Eligen al «oso más gordo y exitoso» en un concurso en Alaska

El concurso ‘Semana del oso gordo’ se celebra del 23 al 30 de septiembre en el Parque Nacional Katmai de Alaska. Personas de todo el mundo pueden votar en línea por sus plantígrados fornidos favoritos. El animal coronado al final será considerado el oso «más gordo y exitoso» en cuanto a su preparación para hibernar.

La competencia se celebra anualmente en vísperas de la hibernación del oso pardo están organizado como un torneo de eliminación durante el cual los aficionados votan utilizando las cámaras del parque para observar el aspecto de los rollizos candidatos.

Divertido a primera vista, el concurso se basa en un elemento clave para la supervivencia de estos animales. La acumulación de grasa es tiene una importancia vital para los osos pardos, que pueden perder un tercio de su peso corporal durante la hibernación. Asimismo, las hembras no pueden quedar preñadas a menos que tengan reservas suficientes de alrededor de un 25 % de grasa corporal.

Varias semanas antes de hibernar, los plantígrados comienzan a prepararse activamente para este período tratando de devorar la cantidad máxima de calorías y aumentar drásticamente su peso corporal.

«Un oso gordo es un oso exitoso. Una gran cantidad de grasa significa que está sano y listo para el invierno», señalan los funcionarios del Parque Nacional Katmai. Cada día, antes de hibernar, los osos de Alaska comen unos 40 salmones, que contienen alrededor de 100.000 calorías.