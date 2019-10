El tifón Hagibis provoca un cielo rosado en las costas de Japón horas antes de su llegada

Horas antes de que la madrugada de este sábado, el tifón Hagibis azotara las costas de Japón, los habitantes locales fueron testigos de un raro espectáculo: un cielo color rosado. Numerosas imágenes del fenómeno, captadas la noche de este viernes, aparecieron en las redes.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA, por sus siglas en inglés), el color de la puesta del sol se determina por varios factores, como por ejemplo las nubes en la troposfera y la presencia de partículas de polvo en el aire.

La Agencia Meteorológica de Japón pronostica vientos máximos sostenidos de 126 kilómetros por hora —velocidad equivalente a la de un huracán de categoría 1—, y señala que Hagibis se mueve a 30 kilómetros por hora en dirección a Tokio.

LOOK: The sky in Japan turned pink hours before the wrath of Super Typhoon #Hagibis #SaveJapan pic.twitter.com/bRm3q8aGVz

