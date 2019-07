El tercer bebé con alteraciones programadas en el ADN podría ya haber nacido en China

La segunda mujer embarazada con un bebé modificado mediante la técnica de edición genética CRISPR habría dado a luz, según MIT Technology Review. Su embarazo fue resultado de un experimento realizado en China por el polémico científico He Jiankui.

En enero de este año, el también científico William Hurlbut, de Stanford (EU), quien mantenía contacto con He, anunció que este había modificado genéticamente un tercer embrión y que el niño debía nacer a finales de junio o principios de julio. Todavía no se sabe nada de su nacimiento, bien porque no haya todavía noticias para informar o porque el gobierno chino esté controlando toda la información al respecto y prefiera no contárselo al mundo.

El pasado 25 de noviembre, He Jiankui publicó una serie de videos en los que afirmaba haber modificado el ADN de unas gemelas recién nacidas para hacerlas resistentes al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), consiguiendo así la primera modificación genética de bebés de la historia. El gobierno chino condenó los experimentos de He, y hasta se especuló que podría enfrentar la pena de muerte.

Foto: Fernando Carranza Garcia, Cuartoscuro

El científico reclutó ocho parejas de voluntarios para sus experimentos, llevados a cabo entre marzo de 2017 y noviembre de 2018. Según se informó, una de las parejas abandonó el experimento durante el proceso, mientras que otras cinco no lograron concebir. Al final, dos mujeres quedaron embarazadas: una dio a luz a las gemelas Lulu y Nana, mientras que la segunda ya habría parido o va a hacerlo muy pronto.

