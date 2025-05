El segundo tráiler de ‘GTA VI’ se ve de locos, y es una muestra de lo bien que sienta ir en contra de la industria

La espera hasta el 26 de mayo de 2026 se va a hacer larga. En un anuncio extraño, Rockstar confirmó hace unos días que la fecha de lanzamiento de ‘GTA VI’ se retrasaba de un momento indefinido de este 2025 a finales de mayo del año que viene. Es algo que tiene varias lecturas, pero una de ellas era que pronto lanzarían un nuevo tráiler que, por fin, fijaría la fecha de lanzamiento definitiva y, anunciando el retraso de antemano, amortiguarían el golpe.

Así ha sido. La compañía acaba de lanzar el segundo tráiler de ‘Grand Theft Auto VI’ y… es apabullante. Si el primero lanzado en 2013 ya nos permitió teorizar sobre si se trataba de algo moviéndose en tiempo real o era una escena pre-renderizada, este segundo tráiler apunta a recorrer el mismo camino.

Y el motivo es que hay escenas de ‘GTA VI’ que son una auténtica locura.

‘GTA VI’ exprimirá una generación descafeinada

Antes de nada, tengo que aclarar que sólo podemos juzgar la calidad visual del juego con los medios que tenemos disponibles hasta el momento. Para realizar análisis más profundos habrá que esperar, al menos, al momento en el que contemos con escenas gameplay propiamente dichas, pero creo que podemos empezar a hacernos ilusiones con lo que Rockstar está cocinando. Por tres motivos, además.

El primero es que, como decía, el primer tráiler del juego ya permitió que los expertos debatieran sobre la naturaleza del mismo. Digital Foundry es un medio británico especializado en el análisis visual y técnico de los videojuegos y debatieron largo y tendido sobre si el tráiler era en tiempo real (es decir, el motor del juego y escenas extraídas del mismo) o una escena renderizada de antemano. Algunos errores visuales como jaggies -dientes de sierra- permitían realizar el conteo de píxeles, y la imagen lavada de los bordes apunta al uso de algún tipo de herramienta como FSR o DLSS.

El segundo motivo es que Rockstar no es Ubisoft y no es una empresa que nos haya acostumbrado a vídeos CGI antes del lanzamiento del propio juego ni a downgrades visuales. El tercer motivo para creer que el juego terminará viéndose como en estos tráileres es que tenemos ‘Red Dead Redemption 2’ como ejemplo. El título de 2018, sin haber recibido un parche para la actual generación, sigue viéndose mejor que muchos juegos de esta generación, y eso que se diseñó para funcionar en consolas de 2013.

Vamos, que hay esperanzas en ‘GTA VI’ a nivel visual. Y, como decimos, motivos tenemos (y no sólo por estos precedentes).

Pantallazo del tráiler

El nuevo vídeo empieza muy, muy alto, con unos modelados de personajes que me parecen espectaculares, unas animaciones muy realistas tanto corporales como faciales, sin caer en la exageración de rasgos, y todo ello bañado por lo que, creo, es el elemento que hace que el tráiler se vea tan bien como se ve.

Porque el texturizado me parece muy bueno, pero la iluminación que baña cada escena es como para no creérselo. De entre todos los momentos, el que me ha dejado sin palabras es uno al comienzo, cuando vemos a Jason volviendo en su coche, de noche, y observa una detención policial.

Pantallazo del tráiler

Los destellos, la posición de los focos de luz y elementos como ese buen texturizado, la paleta de colores más realista que en la anterior entrega de la saga y los gestos hacen que me crea completamente esa escena. Pero no es la única:

Pantallazo del tráiler

Pantallazo del tráiler

Pantallazo del tráiler

Estoy algo cansado del término “fotorrealismo” del que llevamos abusando desde el lanzamiento del primer ‘Modern Warfare’, pero realmente es el único término que se me ocurre para describir lo que estoy viendo. Luego están los personajes, con cierto toque caricaturizado y estereotipado, pero las físicas de elementos y peinados, los reflejos en las superficies (el interior del coche es alucinante) o la vegetación juegan para hacer que las escenas sean… sorprendentes.

¿Perfecto? No, claro, y vemos elementos lejanos como la arena o el agua que presentan artefactos visuales, así como algunas texturas como la del pelo de Lucía en cierto momento que parecen algo planas, pero el nivel general es tan, tan alto que, por primera vez desde ‘Alan Wake 2’ y ‘Warhammer Space Marine II’, siento que para algo vale esta generación de consolas. Y con más mérito si cabe en el título de Rockstar, ya que se trata de un mundo abierto, con la complejidad que ello implica.

Imagen promocional de Rockstar

Imagen promocional de Rockstar

Imagen promocional de Rockstar

Puede que me esté haciendo muchas ilusiones, pero me consuela que gente en Rockstar piensa que el juego se va a ver así. No trabajadores actuales, algo imposible en uno de los estudios más herméticos del medio, sino veteranos de la compañía. Uno es Ryan Hinchliffe, miembro de Rockstar de 2009 a 2021 y quien comentó que ‘GTA VI’ ofrecerá un realismo “revolucionario”. Mike York, quien trabajó como animador en la compañía, también comentó que el juego, probablemente, irá a 30 frames por segundo porque Rockstar se estaba centrando en la calidad visual.

Pero, aunque lo visto me parece… salvaje, hay que tener los pies en el suelo. Obbe Vermeij, exdirector técnico de ‘GTA 3’ hasta ‘GTA IV’ apuntó que, si bien el primer tráiler fue “increíble”, puede que el salto técnico no sea tan grande como el visto en ‘GTA V’ y eso podría decepcionar a algunos jugadores. Como ya he dicho, hay que esperar a ver gameplay porque, evidentemente, estos dos vídeos que Rockstar ha desvelado juegan muchísimo con las reglas del lenguaje visual del cine.

Temblores de cámara, paneos y ángulos que son propios de las cinemáticas de los juegos y de cámaras virtuales bien posicionadas y habrá que esperar a ver el primer vídeo con gameplay. Sin embargo, vuelvo a mi argumento de ‘Red Dead Redemption 2’: siete años después, la aventura de los forajidos se sigue viendo de escándalo.

Pantallazo del tráiler

Cómo incide la luz en el suelo, en el cuadro o en el cristal me parece una locura | Pantallazo del tráiler

Una gran ventaja para Rockstar es que, al contrario de lo que tantos otros estudios están haciendo, siguen confiando en su propio motor. El RAGE, desarrollado para ‘GTA IV’, se consolidó como un motor que podía dar saltos intergeneracionales sin problema. Además, un motor propio permite un mayor control para los desarrolladores, ya que conocen sus herramientas a la perfección y, si es lo suficientemente escalable, pueden ir añadiendo más y más mejoras que les permitan conseguir las cotas técnicas que deseen.

Y algo que también me viene a la mente es cómo ‘GTA VI’ puede ser el canto de cisne de la actual generación de consolas. PS5 y Xbox Series X han arrastrado durante años el éxito de la anterior generación de consolas (de PS4, particularmente). Con desarrollos cada vez más caros, los estudios debían apostar por lanzamientos que llegaran a la mayor cantidad de usuarios, y eso implicaba desarrollos intergeneracionales.

Es algo que impedía que aprovecharan la potencia de las nuevas máquinas, pero es un problema que Rockstar no arrastra con su nuevo ‘GTA’. Esto me lleva a pensar que ‘GTA VI’ será, como ya lo fue ‘GTA V’ en PS3 y Xbox 360, uno de los juegos más punteros, si no el que más, de esta generación. Y puede que se repita la jugada que vimos con el anterior ‘Grand Theft Auto’: que se lance el juego y un año después lleguen las nuevas máquinas (con la correspondiente versión de ‘GTA VI’ para PS7 y la nueva Xbox, claro).

Y sí, sé que estos vídeos están hechos, precisamente, para ‘engorilarnos’ con su despilfarro visual, pero si hay una compañía que ha demostrado a lo largo de los años que sus juegos no suelen bajar el nivel respecto a lo visto en el material promocional, ésta es una de ellas.

Pero, más allá de todo esto, de que se vea mejor o peor, el juego apunta a éxito sideral en la industria. El anterior, que ya tiene doce añazos, lleva más de 210 millones de copias vendidas. ‘Red Dead Redemption 2’ más de 70 millones y las expectativas por la aventura de Lucía Ramos y Jason Duval son… estratosféricas. Vamos, el tráiler lleva 10 millones de visualizaciones en apenas dos horas.