El SARS-CoV-2 no sería “increíblemente citopático” comparado con la gripe, dicen científicos de EU

El SARS-CoV-2 —virus que produce la enfermedad que se ha cobrado la vida de casi 690 mil personas en todo el mundo— no parece ser “una máquina de matar”, a pesar de que la tasa de mortalidad de la COVID-19, hasta el momento, es aproximadamente 10 veces mayor que la de la gripe, sugieren científicos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

“Una de las cosas más extrañas de este nuevo coronavirus es que no parece ser increíblemente citopático, con lo que nos referimos a la muerte celular”, declaró a Medical Xpress el profesor de la UCSF, Max Krummel.

“La gripe es realmente citopática; si se agrega [el virus de influenza] a las células humanas en una placa de Petri, las células estallan en 18 horas”, dice Krummel. En cambio, cuando los investigadores de la UCSF agregaron en una placa de Petri con células humanas el virus SARS-CoV-2, muchas de las células infectadas no murieron en mucho tiempo. Krummel afirma que este hecho representa “datos bastante convincentes de que tal vez no estamos tratando con un virus muy agresivo”.

