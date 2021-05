El róver Curiosity de la NASA capta nubes inusuales en Marte que “brillan por la noche”

La NASA publicó este sábado imágenes de nubes inusuales que “brillan por la noche” en el cráter Gale de Marte, captadas por el róver Curiosity. Se trata de una compilación de un total de 21 fotografías adaptadas para el ojo humano que fueron tomadas por el aparato en marzo pasado para estudiar este tipo de formaciones de la atmósfera del planeta rojo.

Heading into the weekend like a cloud on Mars.

This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021