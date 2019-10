El primer paseo espacial comandado por mujeres de la NASA se realizará el 21 de octubre

Después de posponer en marzo el anunciado primer paseo espacial protagonizado sólo por mujeres, la NASA ha vuelto a programar esta iniciativa pionera para este 21 de octubre.

Las astronautas de la NASA Christina Koch y Jessica Meir, actualmente tripulantes de la Estación Espacial Internacional serán las encargadas de realizar trabajos previstos en el exterior del complejo orbital.

En marzo, se había previsto que Koch hiciera una caminata espacial con su entonces compañera de equipo, Anne McClain, que habría sido la primera caminata espacial femenina en la historia de los viajes espaciales.

This is how it feels when in addition to your childhood dream being fulfilled by arriving to @Space_Station, you’re greeted by your Astro-brothers and sisters on the other side of the hatch. pic.twitter.com/mexDxMdWhd

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) September 29, 2019