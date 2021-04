El miedo al futuro y la crisis económica por la pandemia reducen la natalidad en el mundo

La crisis sanitaria provocó un descenso de la natalidad en 2020, en algunos casos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en los países desarrollados. Según un artículo del diario francés Le Monde, el miedo a un futuro incierto y las repercusiones económicas de la crisis serían las principales razones para este descenso de la natalidad.

A partir de una base de datos sobre la fecundidad humana, los institutos de demografía de la Universidad de Viena (Austria) y Max-Planck (Alemania) compararon las cifras disponibles en 34 países. En contra de lo que se pensaba inicialmente, los confinamientos no provocaron un aumento de los nacimientos.

FRANCIA, EL PAÍS MÁS FECUNDO DE EUROPA

Entre los 15 países miembros de la Unión Europea estudiados, la tasa de natalidad se desplomó un 3 por ciento en octubre, un 5 por ciento en noviembre y un 8.1 por ciento en diciembre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En Grecia, el descenso fue del 6.5 por ciento entre noviembre y diciembre del año pasado. El mayor descenso, sin embargo, se produjo en España: un 20.4 por ciento entre diciembre del año pasado y enero de este año, cuando se registraron las cifras de natalidad más bajas del país desde 1941.

En Francia, el descenso de la natalidad fue del 7.2 por ciento en diciembre y del 13.5 por ciento en enero, pero el país sigue siendo el más fecundo de Europa.

VARIOS FACTORES

Además del ambiente de incertidumbre y ansiedad provocado por la pandemia mundial, otros factores señalados para el descenso de los nacimientos son el terrorismo y la crisis financiera, señalan los investigadores.

En enero de 2021, Rusia registró un descenso de la natalidad del 10.3 por ciento, mientras que en Taiwán la baja alcanzó el 23.3 por ciento en el mismo periodo. En Estados Unidos, el descenso fue menos pronunciado: los datos de la Universidad de Maryland muestran una caída del 3.8 por ciento de los nacimientos en Ohio y Florida para 2020.

EMBARAZOS NO DESEADOS

En América Latina, el informe destaca un 6.2 por ciento menos de nacimientos en Brasil el año pasado, con un total de 2.6 millones de bebés que vinieron al mundo en ese periodo.

Sin embargo, los cambios provocados por los sucesivos confinamientos y las estrategias para frenar la pandemia de COVID-19 también provocaron muchos embarazos no planificados. El informe advierte que 12 millones de mujeres no tuvieron acceso a los anticonceptivos, especialmente durante la primavera de 2020. Se calcula que el número de embarazos no deseados asciende a 1.4 millones debido a la crisis sanitaria.

Fuente: Radio Francia Internacional