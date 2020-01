El meteorológico de Florida alerta que pueden caer iguanas del cielo por el frío. Y no es una broma

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos suele advertir a las personas cuando van a caer lluvias, nevadas y granizo, pero las temperaturas bajan tanto en el sur de Florida que los meteorólogos advirtieron el martes a los residentes que podrían caer iguanas.

“Es algo que no solemos pronosticar, pero no se sorprendan si ven iguanas caer de sus árboles esta noche cuando las temperaturas bajas caigan a los 30 y 40 (Fahrenheit, -1 y 4,5 centígrados). ¡Brrr!”, tuiteó la agencia de Miami.

Las temperaturas bajas paralizan a los invasivos reptiles, pero las iguanas no necesariamente mueren. Eso significa que despertarán al subir las temperaturas el miércoles.

Las iguanas no son peligrosas ni agresivas con los humanos, pero dañan diques marinos, aceras, follaje decorativo y pueden excavar extensos túneles. Los machos pueden crecer hasta 1,5 metros (5 pies) de largo y pesar casi 9 kilogramos (20 libras).

Las hembras pueden poner hasta 80 huevos al año y el clima cálido del sur de Florida es perfecto para esos animales de aspecto prehistórico. Las iguanas son originarias de Centroamérica, partes tropicales de Sudamérica y algunas islas caribeñas.

Las iguanas pueden tenerse como mascotas en Florida, pero no están protegidas por ninguna ley excepto la que prohíbe la crueldad a los animales. Están en el sur de Florida desde la década de 1960, pero su población se ha incrementado drásticamente en años recientes.

Fuente: Sin Embargo