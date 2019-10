El hermano de Pablo Escobar demandará a Elon Musk por idea de lanzallamas

Roberto Escobar, el hermano del narcotraficante Pablo Escobar, quien fue líder del Cartel de Medellín, vuelve a ser noticia por el anuncio de una demanda, esta vez contra el líder de la compañía Tesla, Elon Musk, ya que afirma, le robó la idea de un lanzallamas.

Hace algunos meses, Escobar dijo tener intenciones de demandar a Netflix por no reconocerle los derechos que tiene sobre la marca del apellido, que la compañía de streaming utilizó para narrar la historia del capo en la serie Narcos.

La polémica en torno a la posible demanda contra la compañía eléctrica comenzó a circular en el mes de julio, cuando el propio Musk, co-fundador de la poderosa compañía eléctrica Tesla, respondiera a través de su cuenta de Twitter a las amenazas legales de Escobar, y aclarando que lo que vende su compañía “no es un lanzallamas”.

En los últimos días, la posible demanda ha ido tomando más seriedad, ya que Daniel Reitberg, el director operativo de Escobar Inc., ha dicho a The Next Web que están preparándose contra Musk y que “lamentará” no haberles pagado, “como todos lo han lamentado”.

El hermano del capo indicó que la demanda será por 100 millones de dólares, según información de The Telegraph, medio que sostuvo correspondencia con el propio Rodrigo Escobar.

“Pronto presentaremos un caso de 100 millones contra él en Estados Unidos, y haré todo lo posible para asegurarme de que pierda su fortaleza en Tesla Inc”, afirmó Escobar. El lanzallamas de Escobar Inc se puede comprar en el sitio web de la compañía por por 249 dólares (cinco mil pesos), mientras que el de Musk ya no se encuentra disponible para la compra, aunque en la página de la empresa The Boring Companyen afirman que han vendido más de 20 mil unidades.