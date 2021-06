El Covid-19 más largo del mundo: Dave Smith lo tuvo durante 10 meses

Dave Smith, un hombre británico de 72 años de edad, sufrió el contagio de Covid-19 más prolongado del mundo.

Durante 10 meses, Dave Smith se realizó 42 pruebas de detección del virus; todas, fueron positivas.

Pese a los pronósticos médicos, el hombre superó al Covid-19 gracias a un tratamiento farmacéutico experimental.

En entrevista con medios, Dave Smith contó que su contagio de Covid-19 ocurrió en marzo de 2020, en el comienzo de la primera ola de la pandemia en Reino Unido.

Su sistema inmunológico estaba debilitado por la leucemia que padeció en 2019; la cual, fue tratada con quimioterapia.

A causa de esto, el hombre no consiguió aliviar los síntomas de coronavirus con algún medicamento.

Durante 10 meses, Dave Smith resultó positivo a 42 pruebas de PCR. Los síntomas, debilitaron su cuerpo a niveles máximos.

Los investigadores ya han calificado el caso como el ‘Covid-19 más largo del mundo’.

“Mis niveles de energía se debilitaron rápidamente, no podía levantar nada. Una vez, tosí durante cinco horas sin parar (…), desde las cinco hasta las 10 de la mañana, sin parar. Imaginate el esfuerzo que esto supone para tu cuerpo.”DAVE SMITH A LA BBC

Antes de contagiarse de Covid-19, Dave Smith pesaba 117 kilos. Luego de casi un año con la enfermedad, perdió más de 60 kilos.

A lo largo de su contagio de Covid-19 de 10 meses, Dave Smith -instructor jubilado de manejo- fue ingresado al hospital siete veces.

En cada hospitalización, los médicos lo previnieron del trágico -y posible- desenlace: la muerte.

Por tanto, el hombre se despidió de su familia incontables veces y, su esposa, le organizó 5 funerales.

“Siempre me iba mal, me iba muy mal, hasta las puertas de la muerte. Mi esposa comenzó a organizar un funeral cinco veces.”DAVE SMITH A THE GUARDIAN