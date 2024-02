El Chelsea perdona al Manchester City… pero le ‘quita’ el liderato de la Premier

El City ya no es ‘líder’ de la Premier. El empate contra el Chelsea le deja a cuatro puntos del Liverpool con un partido menos… y gracias, porque pudo ser peor si los delanteros blues no hubieran fallado una y otra vez ante Ederson en las numerosas contras de las que dispusieron.

El equipo de Pochettino encontró una costura en el City y se dedicó a meter el dedito una y otra vez para agrandarla. Palmer y Enzo se hincharon a lanzar balones con tirachinas a la retaguardia skyblue y por allí corrieron Sterling y Jackson en su busca. Nico perdonó un gol clarísimo en el 23′ y Raheem hizo lo mismo en el 33′. Dos mano a mano que tenían que haber acabado en la red y que terminaron con la pelota en los guantes de Ederson y las manos en las cabezas de los aficionados del Chelsea.

Pero se cansó antes el Chelsea de fallar que el City de conceder ocasiones y Sterling acabó por acertar con la portería. Fue una contra ejemplar. Dejada de tacón aún en su campo de Nico Jackson, que le dice a Palmer: «Mira, te la dejo aquí y yo me voy a ir allí, pónmela en largo».

El inglés cumple órdenes, le mete un balón largo al senegalés, Nico la cruza para dejar solito a Sterling, que recorta ante Walker y bate a Ederson. En el que fue su campo rompió su mala racha: no marcaba en Premier desde noviembre.

El segundo tiempo del partido

En la segunda parte Guardiola no hizo cambios físicos, pero sí mentales. Vamos, que le dijo a los suyos que todos arriba y que el Chelsea no saliera ni de su área. Y le hicieron caso. Doku fue un demonio que no paró de pedir el balón y encarar hasta el pitido final, De Bruyne filtró más pases al área que un espía y Bernardo, en el rato que tuvo, ayudó a encerrar al rival y a ponerle el tapón a la botella. El que no colaboró fue Haaland, fallón y bien cubierto por un Disasi excelso.

Pero si Haaland no tiene el día, los partidos importantes el City tiene un Joker en la manga. Rodri, como en la final de la Champions, apareció en el área para cazar un balón suelto y mandarlo al fondo de la red ya en el minuto 83. El español rescató un punto que no fueron tres porque a los de Pep les faltó claridad… y porque el árbitro no consideró dos penaltis muy reclamados por la grada: uno sobre Walker y una posible mano al final.

Al Chelsea el punto le vale de poco en la clasificación pero de mucho en el diván. Le compitieron al City en su estadio, le tuvieron en la tabla de cortar… y fallaron con el cuchillo. Para el City es un recordatorio de que lo de casa le cuesta más que lo de Europa y que va a tener que pelear pulgada a pulgada por el título de la Premier.