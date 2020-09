‘El Chavo del 8’ metalero: argentino se vuelve viral por ser idéntico, pero con cabello largo

En argentina encontraron a un metalero que podría ser el ‘gemelo perdido’ de El Chavo del 8 . La foto, por su gran parecido con el personaje mexicano, se volvió tendencia en redes sociales porque dejó a muchos sorprendidos.

La imagen que circula en redes muestra al hombre con un vaso de alcohol en la mano y con un estilo metalero o rockero, con el cabello largo y toda la actitud. Además, está usando una clásica playera negra de una banda y sin mangas, justo lo que necesita para ese look.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh… Me c** de risa con el meme, quien lo hizo me llamó pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos (…) Un poco de humor para este momento”, dijo Phil Claudio González, nombre del metalero idéntico a El Chavo del 8.