El autor de la masacre de Parkland llora después de que le quitaran lápices de colores y papel de dibujo durante el juicio

Nikolas Cruz, acusado de la masacre de Parkland —que dejó 17 víctimas mortales y fue perpetrada porque, según sus palabras, unas “voces” se lo ordenaron— lloró este miércoles después de que le quitaran unos lápices de colores y un papel de dibujo durante el juicio en su contra. El episodio ocurrió en la etapa preliminar de la elección del jurado que decidirá la culpabilidad del joven de 23 años, acusado también de atacar a un guardia en la cárcel.

Ya al comenzar el proceso, Cruz se mostraba angustiado y le entregaron unos pañuelos. Luego, sus abogados le dieron unos lápices y papel de dibujo después de que una candidata a formar parte del jurado llorara al verlo. Sin embargo, la fiscal María Schneider se opuso firmemente a esto al considerarlo inapropiado. “Creemos que es algo que [los abogados] están haciéndolo para que el jurado perciba que es un niño […], que su mentalidad está de alguna manera cuestionada”, declaró Schneider citada por CBS 12.

A continuación, la jueza Elizabeth Scherer preguntó al abogado Gabe Ermine para qué Cruz necesita esos materiales de dibujo, a lo que el defensor respondió que su cliente “está claramente molesto”. “Estoy tratando de mantenerlo calmado durante este juicio. El equipo de defensa no está haciéndolo por cualquier motivo nefasto”, destacó.

No obstante, la jueza ordenó que le quitaran los lápices a Cruz. Por motivos de seguridad, se le permitió usar solo el bolígrafo que sus guardias le dieron.

So to reset: Nik Cruz has been crying in court. He has been taking sips from a cup(seen below). He also had a coloring book of some sort and colored pencils. His lawyer said they're trying to keep him calm. Twice now, Cruz has left the court room to "calm down." pic.twitter.com/GR5N516zQB

— Andrew Lofholm (@AndrewLofholm) October 6, 2021