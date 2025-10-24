Dueño de un perro lo enseña a conducir un carrito eléctrico

En la provincia china de Sichuan, un hombre enseñó a su perro a conducir un carrito eléctrico para discapacitados, informa SCMP.

Wanzi, un labrador de 5 años, ganó popularidad gracias a los videos publicados en redes sociales en los que se le puede observar conduciendo el vehículo.

Chen, su dueño, es un entrenador de animales y adaptó el carrito con un sistema especial que permite a su mascota avanzar o detenerse utilizando las patas. El hombre suele acompañar a Wanzi durante sus recorridos, pero en ocasiones permite al animal conducir solo el vehículo.

En una ocasión, la policía paró a Chen cuando viajaba con Wanzi al volante y le advirtió que «los perros no pueden conducir en la carretera debido a graves problemas de seguridad», y que si lo hace debe ser solo en espacios controlados.

Chen dirige un centro de entrenamiento para perros y gatos y enfatiza que utiliza métodos de entrenamiento con respaldo científico. El entrenador asegura que «todo tiene un espíritu» y que «los humanos y los animales pueden vivir juntos en armonía y felicidad».

Wanzi es conocido localmente por su inteligencia y docilidad. Este labrador no solo es bueno conduciendo, sino que también puede tirar la basura y andar en patineta con destreza.

octubre 24, 2025 6:57 am

