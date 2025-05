Dos palomas irrumpen en un avión y retrasan el vuelo de un avión de Delta Airlines

Dos palomas retrasaron el despegue de un avión de Delta Airlines en el aeropuerto internacional Mineápolis-Saint Paul, de Minnesota (EE.UU.), el pasado fin de semana.

Una comenzó a volar dentro de la cabina al poco del abordaje, lo que obligó a la aeronave a regresar a la puerta de embarque, donde fue retirada.

Sin embargo, cuando el avión rodaba para despegar, una segunda paloma arrancó a volar por su interior y obligó al piloto a regresar de nuevo. Finalmente fue atrapada y puesta a salvo.

