Donald Trump habría sufrido abuso a manos de su padre, revela sobrina en libro

Donald Trump habría sufrido abuso intrafamiliar a manos de su padre, Fred Trump, según afirma la sobrina del mandatario, Mary Trump, en su nuevo libro.

El texto, titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man“ (Demasiado y nunca suficiente: cómo fue que mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), ha recibido toda clase de obstáculos legales contra su lanzamiento por parte de la Casa Blanca.

Otra de la revelación de Mary Trump es una serie de comentarios lascivos por parte de Trump, su tío, contra ella, señalando que al verla en un traje de baño en la década de los noventa, el presidente señaló que ella estaba “bien dotada” en su físico.

Por otra parte, la relación entre Donald Trump y su padre Fred, señala la autora del texto, comenzó a deteriorarse desde los 2 años de edad, cuando la mamá del mandatario se enfermó y su papá se convirtió en su principal tutor.

Para Fred Trump, “el amor no significaba nada”, por lo cual la relación de Donald con su padre le causaba “terror”.

Durante su infancia y adolescencia Donald sufrió una serie de privaciones que lo dejaron “marcado de por vida”, convirtiéndolo, según la autora, en “el monstruo de Frankenstein” de su papá.

El lanzamiento del libro, publicado en EU por la editorial Simon & Schuster, se adelantará dos semanas, al 14 de julio de este año, para aprovechar la difusión que ha tenido el intento de la Casa Blanca de bloquear legalmente su aparición.

Fuente: SDP