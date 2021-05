DJ más viejo del mundo se retira a los 96 años

Ray Cordeiro, un DJ de descendencia portuguesa procedente de Hong Kong (China), se despidió de sus oyentes a los 96 años tras sumar 72 años de carrera en la radio, informa AP.

“Bueno, eso es todo. Muchas gracias por sintonizar, adiós, gracias por venir”, dijo el DJ, tanto en inglés como en cantonés, para finalizar su último programa ‘All the Way with Ray’ (‘Todo el camino con Ray’) que empezó a emitirse en 1970, indica RT.

Cordeiro eligió la canción ‘Time to Say Goodbye’, interpretada por el italiano Andrea Bocelli y la británica Sarah Brightman, para despedirse de su audiencia. Asimismo, puso una variedad de composiciones, incluidas del dúo vocal estadounidense The Carpenters, así como de Perry Como y Louis Armstrong.

En el año 2000, el Libro Guinness de los récords reconoció a Cordeiro como ‘El DJ más longevo del mundo’.

