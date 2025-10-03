Director de Instagram revela si Meta usa o no el micrófono de tu teléfono para espiarte

El director de Instagram, Adam Mosseri, negó que Meta acceda a los micrófonos de los teléfonos inteligentes para escuchar las conversaciones de los usuarios, en un intento por «derribar mitos».

«No usamos el micrófono del teléfono para espiarte», afirmó Mosseri en un video publicado el miércoles en la red social, en la que escribió: «Te lo juro, no escuchamos tu micrófono».

Mosseri explicó que hacerlo «sería una grave violación de la privacidad», además que se notaría con una caída de la batería y con una «pequeña luz en la parte superior de la pantalla» que le avisaría si el micrófono estuviese encendido.

Como muchas personas piensan que los espían por la cantidad de anuncios que le aparecen en su móvil luego de una conversación, aseguró que podría tratarse de un producto que el usuario buscó previamente en la web.

Entre otras posibles opciones, el directivo mencionó los algoritmos predictivos basados en afinidades e incluso una cuestión meramente azarosa: «Casualidad, coincidencia, [eso] sucede».