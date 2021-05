Diputada española afirma que las vacunas antiCOVID vuelven magnéticas a las personas… y las burlas estallan

Alicia Verónica Rubio Calle, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, ha causado un gran revuelo en Twitter tras difundir uno de los últimos bulos sobre las vacunas contra el coronavirus: el de que provocan magnetismo y convierten a la persona que las recibe en una suerte de imán.

La parlamentaria, conocida por abogar por clases de costura en los colegios en vez de feminismo y por su preocupación por el “lesboterrorismo”, ha compartido casi una treintena de videos de diferentes personas a las que se les adhieren todo tipo de objetos metálicos.

“Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna. Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo o no”, escribió la política, antes de preguntarse: “Y, si es así ¿por qué sucede? Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento?”.

Como era de esperar, su publicación ha generado una ola de burlas por parte de los usuarios. “A mi tía Enriqueta se le ha pegado un Ford Escort y no hay manera de soltarlo. Ahora duerme en el garaje”, reza uno de los tuits humorísticos.

“Mis suegros llevan ya la segunda dosis y estoy abrazado a ellos twitteando desde el chip 5G que le inyectaron”, escribe un internauta, mientras que otro bromea que ahora usa a su padre “para llevar todos los cubiertos a la vez”, para ahorrar el tiempo.