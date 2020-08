Diego Luna estrenará la serie Pan y Circo

Diego Luna vive un despertar, que empezó en la orgánica mesa de Pan y Circo.

Por un lado, tuvo a la mano platillos preparados por él mismo y cocineros mexicanos que aprovechan todo lo que viene de la madre tierra, desde un vino fronterizo mezclado con ibéricos hasta legumbres crecidas en las chinampas de Xochimilco.

En el otro extremo, funcionarios públicos activistas y referentes de la salud, feminismo, ambientalismo y migración, entre otros, comensales que, casualmente, discuten todos estos puntos que, actualmente, atañen al desarrollo social, económico y político de México, los cuales podrán ser vistos desde este viernes en Amazon Prime Video.

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba y conocido luchador ambiental, pone sobre la mesa un punto primordial para impulsar el cambio individual: “para cambiar, hay que estar dispuesto a perder todos los privilegios”, posición que le fue cuestionada a Luna, en entrevista con Excélsior.

La mesa de identidad y racismo me pegó profundamente. Es un sistema del que yo me he beneficiado profundamente. Por más que pueda decir que yo no soy racista, no hago esto ni lo otro, me he beneficiado y sin consciencia de ello.

En temas de violencia de género, también. Muchas pequeñas violencias en las que yo participo y lo trato de decir en la mesa, que terminan abonando a que sigamos viviendo en este país de Latinoamérica, donde, por ejemplo, se matan a más mujeres por el hecho de ser mujer. Hay que replantear las dinámicas amorosas, familiares y de la cotidianidad”, dijo, vía Zoom.

También piensa mucho en lo que está comiendo, encadena todo lo que hay alrededor de lo que pone en su mesa y su alacena. Los siete capítulos, confiados en una conversación relajada, tiene la intención de llamar al raciocinio profundo.

Pan y Circo viene con sucesos coyunturales y roces muy interesantes, por ejemplo, la aparición de Candelaria Ochoa, la extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien renunció el 30 de junio y fue confrontada por la periodista deportiva Marion Reimers en el episodio dos debido a la ineficacia del organismo ante la creciente violencia de género.

Además, del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, la actual titular, Olga Sánchez Cordero, el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, entre otros.

Es un programa donde, a través de estas voces, pueda externar mis preocupaciones, sin darle cabida a voces que no merecen ser amplificadas. Si vamos a hablar de interrupción del embarazo, no tengo interés en sentar en la mesa a un provida ni a argumentos que me parecen tóxicos.

Sin embargo, al hablar de migración sí me interesa tener a una vecina que tiene miedo a los migrantes, pues creo que si ella escucha la voz de aquellos que conocen la realidad del migrante y que pueden argumentar quiénes son y de dónde vienen, puede haber un despertar y cambio de tono”, explicó.

Una de las principales protagonistas de esta revolución de pensamiento en la humanidad es la despectivamente llamada generación de cristal, la cual ha protestado por contenidos y costumbres que denigran a particulares sectores de la sociedad.

Sin embargo, ha sido la juventud la que ha impulsado las marchas en contra de los feminicidios, la homofobia, la penalización del aborto, la discriminación y el maltrato animal, entre otros problemas.

Es aquí donde el actor de 40 años asoma su confianza y espaldarazo a los movimientos y al accionar de la Cuarta Transformación que, si bien ha criticado, continúa con su voto de confianza.

Creo en la capacidad y el alcance del involucramiento ciudadano. Creo en el activismo y en la capacidad de apelar a nuestra empatía para entender qué podemos hacer juntos y juntas. Sería lo más sano para este país que dejemos de alimentar la fragmentación y trabajemos en aquello que podamos coincidir.

Este gobierno, y todos, también necesita una ciudadanía activa, que lo cuestione y lo acompañe en sus decisiones, que exija resultados y esté pendiente. Lo peor que puede pasar es la indiferencia, pero no creo que esta generación sea indiferente, sino todo lo contrario, un despertar que espero podamos encauzar positivamente”, opinó.

