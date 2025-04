Detectan una concentración sin precedentes de un raro isotopo en una explosión solar

El Sol emitió la mayor concentración jamás registrada de un raro isótopo del helio llamado helio-3, y su hallazgo proporciona nueva información sobre los mecanismos que aceleran las partículas energéticas solares (SEP, por sus siglas en inglés), informó el Instituto de Investigación del Suroeste (EE.UU.).

SwRI scientists source solar emissions with largest-ever concentration of rare helium isotope. Scientists from the Southwest Research Institute (SwRI) used data from the NASA/ESA Solar Orbiter to identify the source of the highest-ever recorded concentration of the rare helium… pic.twitter.com/bRLbQYER3E

