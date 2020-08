Destituyen a funcionaria por comentario homofóbico; se dice discriminada por su fe

Esmeralda Cárdenas Sánchez fue destituida de su cargo como secretaria de Ayuntamiento de la ciudad de Colima, Colima, luego de hacer una publicación en su cuenta de Facebook en donde calificó la homosexualidad como un “pecado detestable”.

En su cuenta de Twitter, el alcalde de Colima, Locho Morán, dijo que sostuvo una conversación con su colaboradora y finalmente resolvió destituirla de su cargo.

Previamente, el munícipe se había deslindado de las declaraciones de Cárdenas Sánchez, al asegurar que en su gobierno caben todos y todas, sin excepción de ningún tipo, y que deben seguir los esfuerzos en por construir una sociedad más incluyente.

“El día de hoy por la mañana tuve una plática muy a fondo con mi colaboradora la Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez, respecto a diversos temas (…) Quiero informar que he tomado la decisión de relevarla del cargo que venía desempeñando como Secretaria del Ayuntamiento”

Locho Morán.

La ahora exfuncionaria desató la indignación entre ciudadanos el fin de semana, luego de publicar una cita bíblica en donde se hace referencia a la homosexualidad como un “pecado detestable”.

Esta mañana, Cárdenas Sánchez publicó un extenso texto en donde aseguró que la publicación fue la “transcripción textual” de una cita bíblica y que ella no agregó ningún comentario.

Advirtió que compartió la cita en ejercicio de sus derechos de “libertad de expresión y creencias religiosas”, y dijo sentirse discriminada por su fe. Atribuyó su destitución a su rechazo de emitir una disculpa pública, al considerar que no debía nada a nadie porque la cita no estaba dirigida a alguna persona en particular.

“Al no realizar las disculpas públicas, fue que se dio la destitución del cargo que ostentaba, sin que haya motivos relacionados con el desempeño en ese cargo”

Esmeralda Cárdenas Sánchez

Fuente: SDP