‘Destino final’: Tronco atraviesa un todoterreno y casi mata al conductor

Un tronco que estaba en la carretera perforó un vehículo que circulaba a alta velocidad, pasando a escasos centímetros del pecho y el cuello del conductor en la República rusa de Komi.

А вы говорите Искусственный интеллект…

В Коми деревянная жердь на полном ходу проткнула внедорожник и чуть не убила водителя Мужчина чудом остался жив после того, как его Toyota Land Cruiser насквозь пробило жердью на грунтовой дороге Емва — Мещура. Gulag pic.twitter.com/W69zqi8Noy — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) October 3, 2025

El tronco penetró desde los bajos un Toyota Land Cruiser, por el lado del conductor, y atravesó todo el interior del vehículo y el techo como si fuera mantequilla.

El conductor sobrevivió y solo sufrió algunos cortes. Según la versión preliminar, el tronco podría haber caído de un camión que transportaba madera.