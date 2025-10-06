‘Destino final’: Tronco atraviesa un todoterreno y casi mata al conductor

Un tronco que estaba en la carretera perforó un vehículo que circulaba a alta velocidad, pasando a escasos centímetros del pecho y el cuello del conductor en la República rusa de Komi.

El tronco penetró desde los bajos un Toyota Land Cruiser, por el lado del conductor, y atravesó todo el interior del vehículo y el techo como si fuera mantequilla.

El conductor sobrevivió y solo sufrió algunos cortes. Según la versión preliminar, el tronco podría haber caído de un camión que transportaba madera.

octubre 6, 2025 8:29 am

