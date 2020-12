Después de 51 años, resuelven el misterio del mensaje cifrado del ‘Asesino del Zodíaco’

Un investigador privado logró finalmente resolver el misterioso mensaje cifrado que en noviembre de 1969 envió el por entonces célebre ‘Asesino del Zodíaco’ al medio estadounidense San Francisco Chronicle. El remitente había matado al menos cinco personas en el estado de California, EE.UU., aunque en sus misivas afirmó ser el autor de 37 homicidios.

En el mensaje, conocido como ‘340 Cipher’ y compuesto de 63 caracteres, el asesino en serie desafiaba los intentos por atraparlo tras los crímenes que cometió durante toda aquella década, informó este viernes el medio involucrado.

“Espero que se diviertan mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación un punto sobre mí. No le temo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí”, reza el texto ahora descifrado, según David Oranchak, un experto que formó parte del equipo de especialistas de EE.UU, Australia y Bélgica que trabajaron para resolver el misterio.

El ‘340 Cipher’ estuvo bajo la mira de detectives y autoridades desde hace varias décadas, en la creencia de que su contenido revelaría el nombre del asesino. Sin embargo, el texto descifrado no arrojó la información esperada y la identidad del criminal sigue siendo desconocida.

“Todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. No tengo miedo porque sé que mi nueva vida es vida”, continuó el escrito, concluyendo que “será fácil en el paraíso de la muerte”.

Oranchak informó este viernes sobre su hallazgo al San Francisco Chronicle, a través de un correo electrónico en el que indicó que la solución del criptomensaje fue enviada al FBI, donde confirmaron el exitoso resultado.

“El FBI sabe que una clave atribuida al ‘Asesino del Zodíaco’ fue resuelta recientemente por ciudadanos privados. El caso del ‘Asesino del Zodíaco’ sigue siendo una investigación en curso para la división de San Francisco del FBI y nuestros socios de la Policía local”, manifestó el portavoz de esa agencia de investigación, Cameron Polan.

Por otra parte, el vocero recordó que el homicida “aterrorizó a múltiples comunidades de todo el norte de California y, aunque han pasado decenios, seguimos buscando justicia para las víctimas de esos brutales crímenes”. Finalmente, Polan agregó que debido a la continuidad del caso y por respeto a las víctimas, no se proporcionarán más comentarios por el momento.

El criminal implicado fue conocido por enviar a la Policía y medios de comunicación cartas en clave y burlonas. De sus cuatro mensajes, solo dos han sido descifrados. En el primero de ellos, llamado ‘408 Cipher’, el asesino manifestó: “Me gusta matar porque es muy divertido” y “cuando muera renaceré en el paraíso”.