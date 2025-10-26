Descubren una «cuasi luna» que llevaba décadas viajando junto a la Tierra

Los astrónomos han descubierto que la Tierra ha ganado una nueva compañera: una «luna» adicional, que estará en órbita aproximadamente hasta 2083.
Pero éste no es el único cuerpo celeste cercano a nuestro planeta mientras orbitamos alrededor del Sol.
El pequeño asteroide llamado 2025 PN7 ha estado viajando casi en sincronía con la Tierra durante décadas.
«Las cuasi lunas son interesantes porque en realidad no orbitan nuestros planetas como la luna orbita la Tierra, simplemente están en nuestra vecindad», explica la doctora Jenifer Millard, astrónoma de Fifth Star Labs en Gales.

Con información de BBC

octubre 26, 2025 6:33 pm

