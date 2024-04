Descubren un gusano marino con ojos gigantes que usaría para un lenguaje ‘secreto’

Un equipo internacional de científicos descubrió un gusano de cerdas marino con unos ojos gigantes de visión muy avanzada, los cuales probablemente usa para comunicarse con un lenguaje secreto por medio de luz ultravioleta. Los hallazgos fueron publicados en la revista Current Biology el lunes.

New paper on the wonderful googly eyes of alciopid worms out now in @CurrentBiology! We found that alongside vertebrates, arthropods, and cephalopods, this group of polychaetes is capable of high-resolution vision – but mysteries remain…🪱👀

https://t.co/80AQd1f1Rk pic.twitter.com/yNCDoHkht6

— Michael Bok (@mikebok) April 8, 2024