Descubren emblemático personaje en una de las obras maestras de Miguel Ángel tras casi 500 años

La investigadora italiana Sara Penco asegura haber identificado entre las cerca de 300 figuras que componen el fresco del ‘Juicio Final’ de Miguel Ángel a uno de los personajes más reconocidos y emblemáticos del cristianismo: María Magdalena. Así lo anunció este martes durante la presentación de su libro ‘Maria Maddalena nel Giudizio di Michelangelo’, donde aborda todos los detalles del revelador hallazgo.

De acuerdo con la agencia italiana Ansa, es la primera vez que esta figura femenina tan discutida de la historia bíblica, quien en ocasiones fue retratada como una prostituta, es reseñada dentro de esta majestuosa obra. Pintado entre 1536 y 1541, el ‘Juicio Final’ representa la segunda venida de Cristo durante el Apocalipsis y muestra humanos y ángeles ascendiendo al cielo o descendiendo al infierno.

Y es que a Penco le pareció muy extraño que María Magdalena, una mujer tan estrechamente relacionada con la vida de Jesús, fiel discípula y difusora de su mensaje, no hubiese sido representada en una de las obras más famosas de todos los tiempos, que adorna la pared del altar de la Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano, en Roma.

Su autor, maestro del Renacimiento con un vasto conocimiento del canon bíblico, no habría dejado una figura central del imaginario cristiano fuera de una escena divina de tales proporciones. «El fresco gritaba que algo faltaba. Miguel Ángel era un pintor experto, era muy culto, era alguien que conocía muy bien la dinámica de la Iglesia, conocía los evangelios y no podía haberla olvidado», dijo Penco, citada por el diario The Telegraph.

A partir de esta observación, y tras una cuidadosa reflexión de la iconografía de María Magdalena —ahora considerada una santa por la fe católica— y del ‘Juicio Final’, en relación con los textos sagrados y con la producción artística de Miguel Ángel, Penco la rastreó dentro del fresco. Finalmente, concluyó que es una mujer que aparece sutilmente pintada en uno de los bordes de la obra, de cabello rubio y besando una cruz.

Esta restauradora de arte, especializada en el Renacimiento y el Barroco europeo, está «firmemente convencida» de que se trata de María Magdalena. Si bien pasa casi desapercibida entre los cientos de otros componentes de la imagen, destaca su «intimidad con la cruz, el vestido amarillo y el cabello rubio». «También todo el contexto en el que Miguel Ángel coloca esta figura para subrayar su importancia», comentó en la rueda de prensa.

La hipótesis de la italiana ha sido respaldada por Yvonne Dohna Schlobitten, profesora de la Facultad de Historia y Patrimonio Cultural de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y autora del prólogo de su nuevo libro. «Podemos ver claramente cómo la iconografía y la teología se vinculan en el razonamiento de Penco para formar una visión: la mujer que besa la cruz tiene un papel importante, aunque aparezca oculta en los bordes de la imagen», afirma la experta, siempre atenta al tema del protagonismo de la mujer en la Iglesia.

Durante mucho tiempo, expertos en arte habían intentado descifrar la identidad de la mujer junto a la cruz, de ojos muy abiertos, y que aparece en la sección central del extremo derecho del fresco. De este modo, Penco no solo parece haber dado finalmente respuesta a este interrogante, sino descubierto una nueva clave del ‘Juicio Final’, hasta ahora oculta; algo que permite entender un poco más a fondo esta obra maestra que, desde hace casi 500 años, sigue estimulando la curiosidad de quienes lo contemplan hoy.