Descubren el estallido más violento en la historia de Vía Láctea

Astrónomos descubren un evento dramático en la Vía Láctea: un estallido de formación estelar tan intenso que resultó en más de 100 000 explosiones de supernovas.

Un grupo internacional de científicos ha proporcionado evidencias de un episodio extremadamente violento ocurrido en la Vía Láctea, que involucró cientos de miles de explosiones de supernovas.

Gracias a la cámara infrarroja HAWK-I del telescopio VLT (Very Large Telescope), del Observatorio Europeo Austral, ubicado en el desierto chileno de Atacama (Chile), se ha podido observar detalladamente, a través de las nubes de polvo cósmico de la zona central de nuestra galaxia, el proceso de formación de estrellas en esa área.

Los investigadores sugieren que la formación de estrellas no ha sido continua, por el contrario, señalan que el 80 % de ellas se formaron en el pasado remoto de la Vía Láctea, entre 8000 y 13 500 millones de años atrás; tras otros 6000 millones de años apenas nacieron estrellas.

