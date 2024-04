Desarrollan un robot ‘saltarín’ para explorar asteroides

Estudiantes de la Escuela Politécnica de Zúrich (ETH, por sus siglas en alemán) están desarrollando un robot capaz de desplazarse por entornos de baja gravedad mediante un sistema de locomoción similar al salto, lo que les permitiría explorar asteroides, informó la institución.

ETH students are developing a robot that can navigate very low gravity environments using a jumping-​like mode of locomotion. They already tested their robot on a European Space Agency parabolic flight.https://t.co/cjpn6yr4h2@leggedrobotics @esa#SpaceHopper #Robotics #Robots pic.twitter.com/la2JJLI0Wj

