Deportan a un hombre que se quejó del clima de Kuwait

Un hombre fue detenido y deportado a su país de origen luego de que se quejara por el clima de Kuwait.

El hombre de origen egipcio, fue detenido y deportado luego de que publicara en redes sociales sus quejas respecto al clima de Kuwait, quien atraviesa una de las peores olas de calor.

La publicación consistía en un video en el cual se quejaba del calor abrasador en Kuwait, así como de las tormentas de arena que azotaban a la nación.

“Estoy dentro de una tormenta de polvo en este momento, literalmente no puedo ver nada frente a mí. Bien por Kuwait, bien”

TESTIMONIO

El video del hombre fue tomado como un insulto a Kuwait

Sin embargo, lo que no contaba el hombre del video que se quejó del calor y la tormenta de arena, es que este se haría viral en TikTok, haciendo que el gobierno tomara represalias contra él.

Aparentemente, sus quejas en video sobre el clima de Kuwait fue tomado como un insulto hacia el país, luego de que este acumulara miles de visitas.

La policía de Kuwait señaló que el hombre detrás del video -el cual fue calificado de “ofensivo”- fue detenido y las autoridades “tomarán las acciones legales en su contra”.

Pero, aparentemente y de acuerdo con medios locales, el hombre que se quejó del clima de Kuwait fue deportado de nuevo a Egipto.

Además, también se deportó en conjunto a un hombre acusado de acosar sexualmente a mujeres en público.

Police arrested an Egyptian for posting an offensive video, in which he was ranting about Kuwait’s bad weather and dust storms. Complaining about the blinding sandstorm that has engulfed Kuwait for the past few days.

The man has been referred for deportation for insulting Kuwait pic.twitter.com/T4UVV7zWRy

— headline.kwt® (@HeadlineKwt) June 28, 2021

Detención y deportación del hombre que se quejó del clima de Kuwait genera críticas

No obstante, como era de esperarse, la detención y posterior deportación del hombre que se quejó del clima de Kuwait, generó una ola de críticas en redes sociales.

Muchos han acusado de coartar su libertad de expresión, así como un maltrato contra los inmigrantes por parte de las autoridades de Kuwait.

Esto desató una ola de videos en muestra de apoyo al hombre detenido, en donde también se quejaron del clima de Kuwait.

Con información de RT y AP.