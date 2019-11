Decoró su currículum con una falsa portada en TIME y se ganó un buen puesto en el Departamento de Estado

La subsecretaria adjunta de la Oficina de Operaciones de Conflicto y Estabilización del Departamento de Estado de EE.UU., Mina Chang, mintió en su currículum y lo llenó de información engañosa para ganarse un lugar en el Gobierno de Donald Trump. Además de lograr su objetivo, fue incluso nominada para un puesto gubernamental con responsabilidades mucho más grandes y un presupuesto de más de mil millones de dólares.

Así lo reveló una investigación de NBC News, en la que entre otras cosas se destaca que mientras Chang, de 35 años, figura en su biografía oficial como “alumna” de Harvard Business School y “graduada” de un seminario en materia de seguridad nacional del Army War College del Ejército de EE.UU., en realidad en la primera de esas instituciones solo asistió a un curso de siete semanas en 2016 y no tiene grado allí, y el seminario del Army War College duró tan solo cuatro días.

Trump gave Mina Chang deputy assistant secretary in the State Department's Bureau of Conflict & Stability Operations top security clearance even though she

lied about having a Harvard degree

lied about being on a defense roundtable

lied about being on the cover of time pic.twitter.com/NmP4N408Lf

— Talk Soup (@TheTalkSoup) November 12, 2019