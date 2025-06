De ser atropellada en Emiratos Árabes Unidos a vivir en Canadá; historia de gatita parapléjica se viraliza

Toffee era una gata callejera en Emiratos Árabes Unidos y la vida no le sonreía mucho. Un día la atropelló un coche y se quedó parapléjica, sin poder utilizar sus patas traseras. Pero sus ganas de vivir prevalecieron sobre las desgracias deparadas por el destino y la felina terminó en manos de rescatistas locales de la organización Animals and Me.

Fue entonces cuando la decidió adoptar una pareja que residía en Dubái. Ahora Toffee vive en Canadá y, según sus nuevos dueños, es «la más feliz» de los felinos. Nadine Alliye comentó a la revista People que sabían que cuidar de Toffee sería un trabajo a tiempo completo, y aun así no dudaron en adoptarla junto con otra gata, Bliss.

Si bien en el aeropuerto la gente se entristecía al ver a la gata discapacitada, Toffee, en realidad, «es la gata más feliz», asegura Alliye. «He tenido muchas mascotas en mi vida. Ella es la que me da más problemas, la que es la más juguetona, la que intenta huir a todo rato», insiste.

La mujer también confesó que en la veterinaria le aconsejaron sacrificarla. «Sé que no siente dolor alguno, pero esto es un lío», recordó Alliye las palabras que le dijeron en aquella consulta. «Y pensé: ‘¿En serio? Ni siquiera vives con ella’. Yo sí vivo con ella. Ella no duerme. Todo lo que quiere es jugar».

A pesar de su lesión, Toffee es extremadamente activa y le ha agarrado el gustito a correr por los túneles instalados en su nuevo apartamento canadiense. También hace uso de salidas de 30 a 40 minutos al aire libre con las que la consiente Alliye. Una vez incluso se quitó el collar y se escondió en un corral con pollitos, causándole a su dueña un dolor de cabeza durante los 40 minutos que duró la búsqueda.

Lleva pañales que le quitan mientras Alliye se alista para ir al trabajo, necesita asistencia para ir al baño por la mañana y por la noche y ya descartó la idea de moverse en silla de ruedas. Y a pesar de todos los inconvenientes, la pareja cree que adoptarla junto con Bliss fue la decisión que cambió sus vidas para bien.