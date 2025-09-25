De película: unos 25 encapuchados asaltan una joyería a plena luz del día

Una cámara de seguridad interna capturó el momento en el que un grupo de casi 25 personas saqueaba una joyería en San Ramón, California, robando mercancías por un valor estimado en un millón de dólares.

In San Ramon, CA, more than 20 suspects carried out a robbery spree using stolen vehicles two days ago. pic.twitter.com/fb7GRHGrJm — Today’s News (@TodaysNewsco) September 25, 2025

La grabación muestra a varios individuos encapuchados irrumpiendo en la tienda, destrozando los escaparates y llevándose casi todas las alhajas exhibidas.

Según la Policía local, siete sospechosos han sido detenidos y se han recuperado algunas joyas.