‘Cyberpunk 2077’: el videojuego pasa de generar ingresos millonarios a causar enormes pérdidas por sus fallas

La salida al mercado del juego ‘Cyberpunk 2077’ generó gran expectativa durante todo 2020, lo que derivó en ganancias millonarias para su desarrollador, la compañía polaca CD Projekt RED. Sin embargo, los problemas que aparecieron en la interfaz gráfica despertaron todo tipo de críticas de los usuarios y, como consecuencia, importantes pérdidas para la empresa.

De acuerdo con Forbes, entre enero y el 4 de diciembre pasados, las acciones de la compañía habían aumentado más del 50 %, pero a partir de ese día, la tendencia cambió y el valor cayó un 28 %, provocando una pérdida de 700 millones de dólares a sus cofundadores. Para el cierre de las operaciones del viernes 11, los activos de Michał Kicinski habían retrocedido hasta ubicarse por debajo de los 900 millones, mientras que los de Marcin Iwinski bajaron hasta los 1.100 millones, muy por debajo de los 1.500 millones que poseía el 4 de diciembre.

La situación podría volverse aún peor si se concretara una devolución masiva de los ocho millones de compras anticipadas por parte de los jugadores decepcionados. Para tratar de evitarlo, el desarrollador anunció el lanzamiento de actualizaciones en línea para mejorar la experiencia de juego. La próxima será dentro de una semana, detalló en Twitter.

Además, CD Projekt RED aseguró que habrá mejoras frecuentes, con parches en enero y en febrero, con los que se solucionarían los problemas que enfrentaron quienes juegan con consolas PlayStation 4 y Xbox One. No obstante, aclaró que quienes no deseen aguardar esas modificaciones y no estén conformes con el juego pueden obtener un reembolso por su copia.

Desde su lanzamiento, los usuarios detectaron en el videojuego todo tipo de fallos o ‘bugs’ que se encargaron de compartir en las redes sociales. Entre ellos detallaron que hay autos que atraviesan edificios, o personas que caen bajo el asfalto, pierden su ropa e incluso se teletransportan.

También tuvo problemas el personaje de Keanu Reeves, quien fuma un cigarrillo volador. Otros personajes llegan a fumar sus propios dedos, mientras que árboles pequeños crecen por todas partes.

Más allá de estos fallos, hay situaciones más serias, por ejemplo, una escena con fuertes destellos de luz, sin que haya ningún tipo de advertencia. Ese efecto le provocó a una columnista de Game Informer un ataque epiléptico.

Fuente: RT