¡Cuidado! Así te pueden extorsionar a través de WhatsApp

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la modalidad de extorsión en la cual se amadrenta a la víctima vía WhatsApp bajo la amenaza de que distribuirán fotos suyas con contenido sexual si no se paga una suerte de rescate.

Ello luego de que una mujer que vive en la alcaldía de Gustavo A. Madero denunció que el pasado 15 de noviembre recibió una foto presuntamente de ella con contenido sexual y audios de voz.

Para acabar pronto, en cuánto valoras tu dignidad, tengo unas fotos que pueden decir tu vida, tu trabajo que las puede ver tu esposo, tu patrón y todas las personas con las que te relacionas en tu trabajo”, así quedó asentado en la carpeta de investigación, por delitos contra la intimidad sexual.

La víctima agregó que más tarde recibió otro mensaje del mismo número, en el cual la misma voz le indicaba: “El día de mañana me voy a poner en contacto contigo y si no me llegas a contestar tu vida se va a ir a la chingada, oíste, necesito que me juntes una cantidad de dinero, lo que tu creas que valga tu dignidad mija, si no tu esposo, tu familia, tu patrón, tus compañeros de trabajo, toda tu gente te va a ver, allá tú, mañana me pongo en contacto contigo”.

El número del que provino la extorsión fue el 5549694279 es por ello que los investigadores de la FGJCDMX adscritos a la Fiscalía de GAM-8 revisan si existen más casos relacionados con ese teléfono.

El pasado 17 de marzo, este diario publicó que desde uno de los laboratorios de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM fueron hackeadas cuentas de redes sociales y robaron fotografías y videos con contenido privado y sexual de diversas alumnas, material gráfico que luego fue cargado a un archivo de Dropbox.

Fuente: Excélsior