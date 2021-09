Cuántas horas es ideal trabajar para ser productivo y equilibrar la vida laboral y personal

¿Cuántas horas diarias y semanales es saludable trabajar? ¿Lo óptimo es una jornada de cuatro horas, como analizan autorizar en varios países? ¿O está bien tener una semana laboral de 70 horas? Un estudio realizado por expertos en gestión del tiempo de EEUU mostró que lo ideal es una semana de 38 horas. Queda así revelado el resultado del análisis, pero ¿cuál es la explicación y cómo llegaron a esa conclusión? Aquí la respuesta.

Ya está demostrado que aumentar las horas de trabajo no implica necesariamente mayor productividad. Un estudio realizado por John Pencavel, de la Universidad de Stanford en 2014 encontró que la producción de los empleados cae drásticamente después de una semana laboral de 50 horas y cae por un precipicio después de 55 horas , tanto que alguien que dedica 70 horas no produce nada más con esas 15 horas adicionales. Además, no tomarse al menos un día libre completo por semana conduce a una menor producción por hora en general.

La experta en gestión del tiempo Laura Vanderkam realizó recientemente un estudio para determinar cómo la cantidad de horas que se trabaja afecta la cantidad de tiempo que la persona cree tener. ¿Cómo es esto?

De las 900 personas incluidas en el estudio, en promedio trabajaban 8,3 horas diarias. L os resultados mostraron que apenas había una diferencia de una hora entre quienes sentían que tenían mucho tiempo y quienes se sentían presionados por el tiempo. Aquellos que sintieron que tenían menos tiempo en general trabajaron 8,6 horas, mientras que las personas que sintieron que tenían más tiempo trabajaron sólo una hora menos, o 7,6 horas. ¿Cuántas horas trabajar para evitar sentir que no se tiene tiempo para nada? (Gettyimages)

Conclusión: para evitar sentir que no se tiene tiempo para nada lo ideal sería una jornada laboral de 7,6 horas. Eso equivaldría a una semana laboral de 38 horas.

Encuestas realizadas en EEUU mostraron que, por el estilo de vida actual, el 48% de los adultos que trabajan se sientan apurados por el tiempo y el 52% siente un estrés importante como resultado de esa falta de tiempo. Probablemente por eso la semana laboral de cuatro horas es un sueño tan atractivo, incluso si no es del todo factible para la mayoría de las personas.

Una semana laboral de 38 horas es muy similar a la cantidad de horas trabajadas en Dinamarca que, según sondeos, es uno de los países en que la gente dice sentirse más feliz. Esa nación escandinava ha sido ubicada en los últimos ocho años entre los tres países más felices en el Informe Mundial de la Felicidad.

Pero eso no significa que los dinamarqueses no trabajen duro, pero en pocas ocasiones extienden su jornada laboral más allá de las 37 horas por semana y habitualmente, quienes trabajan en oficinas, terminan sus tareas a las 16 o las 17, lo que les permite equilibrar su vida laboral y personal. Los otros países de Escandinavia, Noruega y Suecia, presentan índices similares en cuanto a horarios e índices de felicidad autopercibida.

Dan Buettner, quien se presenta como experto en felicidad, revisó los datos aportados por más de 20 millones de personas en todo el mundo a través del Índice de bienestar Gallup-Sharecare y realizó una extensa investigación sobre el terreno en los países más felices del mundo. “Cuando se trata de su trabajo, trate de trabajar a tiempo parcial, de 30 a 35 horas a la semana”, aconsejó. ¿Cuánto tiempo trabajan quienes sienten que logran equilibrar su vida laboral y personal? (Gettyimages)

Pero Buettner fue más allá, y recomendó tomarse seis semanas de vacaciones al año que, según cree, es la cantidad óptima para la felicidad. Si eso no es posible, dijo, se debe usar todo el tiempo de vacaciones del que se dispone.

Con esto último se refirió a una encuesta realizada por el sitio de trabajo Glassdoor en 2017 que mostró que el 54% de los estadounidenses dejan de tomarse la mitad de los días de descanso anuales con los que cuentan y dos tercios, el 66%, informó trabajar cuando toman vacaciones, cifra superior a la de 2014 que en este último rubro se ubicó el 61% de los consultados.

De esta forma, las conclusiones de Buettner indicarían un ideal de trabajo por semana de sólo unas 30 horas y un mes y medio de vacaciones al año, algo que para muchas personas no sería nada práctico. En tanto, para la experta en gestión del tiempo Laura Vanderkam la combinación perfecta de productividad, felicidad y abundancia de tiempo y, con un objetivo más realista, es trabajar un poco menos de 40 horas por semana.

Fuente: Infobae