Cosmonauta de la EEI revela qué son los misteriosos ovnis luminosos que filmó en agosto desde el espacio

A mediados de agosto, el cosmonauta ruso Iván Vágner, que forma parte de la actual tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), compartió un vistoso video de la aurora polar sobre la Antártida que captó desde el espacio. Lo curioso es que en la grabación también se podían ver cinco extraños objetos luminosos que vuelan en fila, unos al lado de otros, sobre la órbita terrestre.

Once more our strangers passed by in a formation at 00:24-00:30 seconds of the new space #timpelapse video. The mystery seems to be solved!

These are satellites, more and more of them every time. Soon, the sky will be full of spacecraft! pic.twitter.com/mckmUFqm4e

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020